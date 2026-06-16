C går till val med 328 förslag: ”En plan för Sverige”

Centerpartiet lägger fram ett valmanifest med 328 politiska förslag, skriver TT. C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist presenterar det som ”en riktning, en plan för Sverige”.

Partiet vill bland annat ha fler jobb, minskade utsläpp, en fungerande välfärd i hela landet. Tanken är att partiet ska arbeta för förslagen om man får makt efter valen.

– Det är centrala frågor för oss, säger Thand Ringqvist till nyhetsbyrån.