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Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) presenterar partiets valmanifest och valaffischer. (Anders Wiklund/TT)
Valet 2026Valrörelsen

C går till val med 328 förslag: ”En plan för Sverige”

Av Linnea Järkstig
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Centerpartiet lägger fram ett valmanifest med 328 politiska förslag, skriver TT. C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist presenterar det som ”en riktning, en plan för Sverige”.

Partiet vill bland annat ha fler jobb, minskade utsläpp, en fungerande välfärd i hela landet. Tanken är att partiet ska arbeta för förslagen om man får makt efter valen.

– Det är centrala frågor för oss, säger Thand Ringqvist till nyhetsbyrån.

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