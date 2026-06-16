C går till val med 328 förslag: ”En plan för Sverige”
Centerpartiet lägger fram ett valmanifest med 328 politiska förslag, skriver TT. C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist presenterar det som ”en riktning, en plan för Sverige”.
Partiet vill bland annat ha fler jobb, minskade utsläpp, en fungerande välfärd i hela landet. Tanken är att partiet ska arbeta för förslagen om man får makt efter valen.
– Det är centrala frågor för oss, säger Thand Ringqvist till nyhetsbyrån.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen