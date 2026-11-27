C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist hoppas att förtroenderådet kommer säga ja till förslaget att rösta ja till Ulf Kristersson (M) som statsminister.

– Jag hoppas det. Förtroenderådet är ju ledamöter från alla våra distrikt. De har inte ännu fått se det politiska innehållet i förslaget från Kristersson, så det ska de få göra först, säger hon till P1 Morgon.

Sedan väntar samtal i distrikten, innan rådet träffas på söndagen.

– Det här är centerpartistisk förankringspolitik, säger Thand Ringqvist.

På måndag ska riksdagen ta ställning till Ulf Kristersson i en tredje statsministeromröstning.