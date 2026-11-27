C-ledaren: Hoppas att rådet säger ja
C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist hoppas att förtroenderådet kommer säga ja till förslaget att rösta ja till Ulf Kristersson (M) som statsminister.
– Jag hoppas det. Förtroenderådet är ju ledamöter från alla våra distrikt. De har inte ännu fått se det politiska innehållet i förslaget från Kristersson, så det ska de få göra först, säger hon till P1 Morgon.
Sedan väntar samtal i distrikten, innan rådet träffas på söndagen.
– Det här är centerpartistisk förankringspolitik, säger Thand Ringqvist.
På måndag ska riksdagen ta ställning till Ulf Kristersson i en tredje statsministeromröstning.
Förtroenderådet
Förtroenderådet är Centerpartiets högsta beslutande organ efter partikongressen.
Förtroenderådet består av 59 personer, däribland partiordföranden.
Även två ombud från Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbund, Centerstudenter och partistyrelsen finns representerade.
50 personer är valda av de lokala C-distrikten.
Förtroenderådet består av fem reformgrupper. Gruppernas ordförande är Christofer Bergenblock, Jonny Cato, Emma Wiesner, Niels Paarup-Petersen och Malin Björk, skriver SVT med hänvisning till ett pressmeddelande från C.
Källor: SVT, Aftonbladet.