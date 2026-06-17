C och MP pausar lag om barn i migrationsförvar i ett år

Riksdagen har beslutat att vilandeförklara regeringens lagförslag om utökade möjligheter att hålla barn i migrationsförvar, rapporterar TT. Det innebär att omröstningen skjuts upp i ett år.

Beslutet togs efter begäran från Centerpartiet och Miljöpartiet, som tillsammans fick ihop den sjättedel av ledamöterna som krävs.

– Vi vill ju inte sätta barn i förvar på det sättet. Det är inte Centerpartiets politik, sa Malin Björk (C) under tisdagen.

Att ett förslag vilanderförklaras är mycket ovanligt, men har tidigare skett 2007 för signalspaningslagen och 2011 för datalagringslagen.

Förslaget som nu pausas ingår i en proposition som ska ge myndigheter större möjligheter att ta utlänningar i förvar eller sätta dem under uppsikt. För asylsökande barn skulle det innebära att de får hållas i förvar i högst tolv dagar, jämfört med dagens sex.