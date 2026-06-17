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Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Larsson. Arkivbild. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetSverige och klimatet

C: Staten bör ta ekonomiskt ansvar för klimatanpassning

Av Tor Gasslander
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Staten bör ta större ekonomiskt ansvar för kommunernas klimatanpassning. Det säger Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Larsson i en kommentar till Omni. Enligt DN hotas minst 10 000 bostadshus av översvämning till följd av stigande havsnivåer de kommande åren.

”Regeringens försenade klimat- och miljöarbete visar sig nu hota tiotusentals hus med översvämningar. Centerpartiet menar att arbetet med klimatanpassning måste gå betydligt snabbare och vara mer omfattande”, skriver Larsson.

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