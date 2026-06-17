C: Staten bör ta ekonomiskt ansvar för klimatanpassning
Staten bör ta större ekonomiskt ansvar för kommunernas klimatanpassning. Det säger Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Larsson i en kommentar till Omni. Enligt DN hotas minst 10 000 bostadshus av översvämning till följd av stigande havsnivåer de kommande åren.
”Regeringens försenade klimat- och miljöarbete visar sig nu hota tiotusentals hus med översvämningar. Centerpartiet menar att arbetet med klimatanpassning måste gå betydligt snabbare och vara mer omfattande”, skriver Larsson.
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