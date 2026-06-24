Cepeda: ”Jag gör det för att bidra till fred och dialog”

Att erkänna sig besegrad är inte detsamma som att ”ta avstånd från sanning eller att förbli tyst”, säger den colombianska vänsterkandidaten Ivan Cepeda, som förlorade presidentvalet med mindre än en procentenhet. Det rapporterar AFP.

– Jag har bestämt mig för att acceptera resultatet av rösträkningsprocessen. Jag gör det för att bidra till samexistens, fred och dialog bland colombianer, säger han till reportrar.

Cepeda anklagar även USA för ”öppen och olämplig utländsk inblandning” i valet, efter att Donald Trump entusiastiskt stöttat ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella.

Vidare säger Cepeda att han kommer att avvisa ”alla försök till auktoritärt underkuvande” under de la Espriellas administration.