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Ivan Cepeda. (Ivan Valencia /AP/TT / AP)
Politiska läget i Colombia

Cepeda: ”Jag gör det för att bidra till fred och dialog”

Av Hedda Hallsenius
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Att erkänna sig besegrad är inte detsamma som att ”ta avstånd från sanning eller att förbli tyst”, säger den colombianska vänsterkandidaten Ivan Cepeda, som förlorade presidentvalet med mindre än en procentenhet. Det rapporterar AFP.

– Jag har bestämt mig för att acceptera resultatet av rösträkningsprocessen. Jag gör det för att bidra till samexistens, fred och dialog bland colombianer, säger han till reportrar.

Cepeda anklagar även USA för ”öppen och olämplig utländsk inblandning” i valet, efter att Donald Trump entusiastiskt stöttat ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella.

Vidare säger Cepeda att han kommer att avvisa ”alla försök till auktoritärt underkuvande” under de la Espriellas administration.

Cepeda: Om det behövs kommer vi att använda oss av fredlig civil olydnad
AFP  · Ofta betalvägg
Trump har lovat utökat samarbete med Colombia under de la Espriella
AFP  · Ofta betalvägg
”Det är en akt av demokratiskt ansvarstagande”, säger Cepeda om att acceptera valresultatet
Reuters  · Ofta betalvägg
de la Espriella: ”Vi inleder en ny era!”
BBC
”Även om du inte röstade på mig kommer dina rättigheter att respekteras”, säger de la Espriella
www.theguardian.com
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