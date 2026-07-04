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President Donald Trump och kung Charles under statsbesöket i USA i april. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Charles hyllar relationen med USA: ”Gemensamma värderingar”

Av Alice Hermansson
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Kung Charles uppmärksammar USA:s 250-årsfirande i ett meddelande till president Donald Trump och det amerikanska folket, skriver AFP. I uttalandet, som också publiceras på X, skriver den brittiske monarken att länderna kommer att fortsätta samarbeta de nästkommande 250 åren också.

”Det finns inga tvivel om att vi kommer försvara våra gemensamma värderingar”, fortsätter han.

Relationerna mellan Storbritannien och USA har varit ansträngda sedan Donald Trump återvände till presidentposten. Kung Charles besökte Donald och Melania Trump under ett statsbesök i Washington tidigare i år – ett besök som av brittiska och amerikanska medier beskrevs som en stor framgång.

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