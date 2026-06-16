ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
CIA-toppen John Ratcliffe under en pressträff med Donald Trump. Arkivbild. (Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
MellanösternkrisenFredssamtalen

CIA-topp varnade Trump: ”Iran bluffar om kärnvapen”

Av Alice Hermansson
Publicerad: . Uppdaterad:

Iranska regimen vilseleder Vita huset och är inte beredd att göra de eftergifter som krävs i kärnvapenförhandlingarna, uppger tre underrättelsekällor för Axios. CIA-chefen John Ratcliffe ska ha uttryckt sin oro för president Donald Trump innan avsiktsförklaringen skrevs under.

Avtalet innebär en 60 dagar lång förhandlingsperiod där Iran lovar att inte utöka sitt kärnprogram, medan USA avstår från nya sanktioner, ytterligare militär upptrappning och att de frysta tillgångarna tillgängliggörs.

– Underrättelser visar att Irans avsikter inte överensstämmer med de åtaganden landet har gjort inom ramen för avtalet, säger en källa.

Grunden för oron är att det finns en risk att Iran hinner bygga upp både ekonomisk och kärnteknisk styrka under tiden förhandlingarna pågår. Enligt CIA finns det en överhängande risk att Iran i slutändan inte går med på de amerikanska kraven på att avveckla kärnenergiprogrammet.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

Omni Mer
Även utrikesminister Marco Rubio och försvarsminister Pete Hegseth uppges vara skeptiska till avtalet
www.axios.com
JD Vance hävdar att USA är vinnare i avtalet
CNBC
CNN direktrapporterar
live · CNN
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenFredssamtalenUSAMellanösternIranNordamerika Marco RubioDonald TrumpPete HegsethCIAAmerikansk politik