CIA-topp varnade Trump: ”Iran bluffar om kärnvapen”

Iranska regimen vilseleder Vita huset och är inte beredd att göra de eftergifter som krävs i kärnvapenförhandlingarna, uppger tre underrättelsekällor för Axios. CIA-chefen John Ratcliffe ska ha uttryckt sin oro för president Donald Trump innan avsiktsförklaringen skrevs under.

Avtalet innebär en 60 dagar lång förhandlingsperiod där Iran lovar att inte utöka sitt kärnprogram, medan USA avstår från nya sanktioner, ytterligare militär upptrappning och att de frysta tillgångarna tillgängliggörs.

– Underrättelser visar att Irans avsikter inte överensstämmer med de åtaganden landet har gjort inom ramen för avtalet, säger en källa.

Grunden för oron är att det finns en risk att Iran hinner bygga upp både ekonomisk och kärnteknisk styrka under tiden förhandlingarna pågår. Enligt CIA finns det en överhängande risk att Iran i slutändan inte går med på de amerikanska kraven på att avveckla kärnenergiprogrammet.