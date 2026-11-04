Godistillverkaren Cloettas vinst och försäljning steg under det tredje kvartalet, visar morgonens delårsrapport. Även organiskt ökade försäljningen, vilket innebär att tillväxten inte bara drevs av valutakursförändringar.

Enligt vd Katarina Tell har Cloettas nya strategi fortsatt att ge tydliga resultat, med ökad försäljning av både förpackat godis och lösviktsgodis.

– Vi har nu nått vårt lönsamhetsmål på medellång sikt, mer än ett år tidigare än planerat, säger hon i en kommentar.