Colombia står inför ett vägval – kan överge fredsplanerna

Under dagen går colombianerna för att rösta mellan två presidentkandidater som står långt ifrån varandra. Valet blir avgörande för vilken väg landet ska ta mot våldet, skriver The Guardian.

På ena sidan står den högerextrema miljonären och juristen Abelardo de la Espriella, som lovat att överge en sittande presidenten Gustavo Petros fredsplaner, och i stället sikta på fullskalig militär konfrontation mot de väpnade grupperna.

På andra sidan står vänsterkandidaten Iván Cepeda som vill fortsätta hålla i freden, men med ”nödvändiga förändringar”.

Cepeda ledde tidigt i opinionsmätningarna, men förlorade första valomgången i slutet av maj och har haft svårt att vända siffrorna.