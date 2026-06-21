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Abelardo de la Espriella of the Defenders. (Fernando Vergara /AP/TT / AP)
Politiska läget i Colombia

Colombia står inför ett vägval – kan överge fredsplanerna

Av Hannah Gustafsson
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Under dagen går colombianerna för att rösta mellan två presidentkandidater som står långt ifrån varandra. Valet blir avgörande för vilken väg landet ska ta mot våldet, skriver The Guardian.

På ena sidan står den högerextrema miljonären och juristen Abelardo de la Espriella, som lovat att överge en sittande presidenten Gustavo Petros fredsplaner, och i stället sikta på fullskalig militär konfrontation mot de väpnade grupperna.

På andra sidan står vänsterkandidaten Iván Cepeda som vill fortsätta hålla i freden, men med ”nödvändiga förändringar”.

Cepeda ledde tidigt i opinionsmätningarna, men förlorade första valomgången i slutet av maj och har haft svårt att vända siffrorna.

Fler än 41 miljoner colombianer är röstberättigade
www.theguardian.com
Donald Trump stöttar de la Espriella
BBC
Även frågan om den gröna omställningen blir viktig – splittrar kandidaterna
tv+text · Sveriges Television
Enligt opinionsmätningarna kommer de la Espriella att vinna valet
english.elpais.com
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