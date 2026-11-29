Damberg: Inte aktuellt att Magdalena Andersson avgår
S-toppen Mikael Damberg, partiets ekonomisk-politiska talesperson, är besviken över Centerpartiets högersväng och att de rödgröna regeringssamtalen föll samman.
– Vi kan inte bestämma över de andra partiernas vägval, säger han i Agenda i SVT.
De senaste dagarna har flera bedömare och experter sagt att Magdalena Andersson behöver avgå om Ulf Kristersson (M) lyckas behålla makten. Damberg delar inte bilden.
– Det där är inte aktuellt. Magdalena Andersson är vår partiordförande och kommer fortsätta vara det, säger han.
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