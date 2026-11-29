S-toppen Mikael Damberg, partiets ekonomisk-politiska talesperson, är besviken över Centerpartiets högersväng och att de rödgröna regeringssamtalen föll samman.

– Vi kan inte bestämma över de andra partiernas vägval, säger han i Agenda i SVT.

De senaste dagarna har flera bedömare och experter sagt att Magdalena Andersson behöver avgå om Ulf Kristersson (M) lyckas behålla makten. Damberg delar inte bilden.

– Det där är inte aktuellt. Magdalena Andersson är vår partiordförande och kommer fortsätta vara det, säger han.