Det kan vara dags för något helt annat den dagen Magdalena Anderssons avgår och hennes efterträdare som S-ledare ska utses. Det menar flera statsvetare som TV4 Nyheterna pratat med.

– Jag tror att trycket på att välja en ledare som står till vänster om Magdalena Andersson är ganska stort, säger statsvetaren och Timbroförläggaren Andreas Johansson Heinö.

Han nämner bland annat LO:s ordförande Johan Lindholm och integrationspolitiska talespersonen Lawen Redar, som han menar ”har en viss stjärnglans”.

Ett annat namn som seglat upp i den senaste tidens spekulationer är Jonas Attenius, som leder S-styret i Göteborg. Enligt Jonas Hinnfors representerar han ett slags gammaldags socialdemokrati som många medlemmar verkar önska sig.

– Han är väl en person som eventuellt skulle kunna förkroppsliga det som delar av partiet förmodligen drömmer om. Men hur stark den delen av partiet är, det är inte så lätt att veta, säger Hinnfors.