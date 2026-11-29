Det är illa ställt med den svenska socialdemokratin. Det skriver Expressens Victor Malm och SvD:s Torbjörn Nilsson i varsin text på söndagsmorgonen.

Båda beskriver ett parti med få visioner som i stort misslyckats med att övertyga väljarna om att satsa på ett projekt till vänster. Bilden av en ostoppbar valmaskin och en fenomenal regeringsduglighet har inte varit sann på mycket länge, enligt Torbjörn Nilsson.

”Den upprätthålls märkvärdigt nog mest av åldrande män till höger som fastnat i mardrömmar från sin barndom”, skriver han.

Victor Malm menar att det storslagna partiprogram som Socialdemokraterna slog fast vid sin senaste kongress urvattnats så fullständigt att partiets valrörelse bara handlade om hur bra Magdalena Andersson var och hur dålig Jimmie Åkesson var. Av de stora socialdemokratiska projekten fanns inget kvar.

”Utfästelserna i Göteborg var performativa, valkampanjen likaså; en postmodern simulering av socialdemokrati som symboliskt återspeglar vad opinionsundersökningarna säger att presumtiva väljare – inte medborgare – går i gång på. ”