Simone Margulies, vd för Axfood. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)

Delåren: ”Matprisdeflation” tyngde Axfoods kvartal

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Axfoods vinst steg mindre än väntat

Matjätten Axfood – som äger Willys och Hemköp – gjorde en vinst på 964 miljoner kronor under andra kvartalet, vilket var högre än i fjol men lägre än väntat. ”Trots vår mycket starka försäljningsökning föregående år, en negativ kalendereffekt och deflation i matpriserna, speglade tillväxten inte våra ambitioner”, skriver vd Simone Margulies.

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SEB bättre än väntat: ”Står starkt”

SEB var den första av de fyra storbankerna att redovisa sitt resultat för det andra kvartalet under morgonen. Vinsten steg något från 10,4 miljarder kronor i fjol till 10,8 miljarder kronor i år. Det var klart bättre än förväntat. ”I en osäker omvärld står SEB starkt”, skriver vd Johan Torgeby och föreslår att en del av vinsten delas ut till bankens ägare genom aktieåterköp.

Lägre vinst än väntat för Afry

Konsultbolaget Afry gjorde en lägre vinst än väntat i det andra kvartalet. Den så kalladde debiteringsgraden, alltså andelen tid som konsulterna arbetat mot kund, låg på 73,5 procent. Det tar vd Linda Pålsson fasta på i en kommentar, som ett tecken på framsteg i omstruktureringen.

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Det här är rapportfloden Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.