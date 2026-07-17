Delåren: Telia slår förväntningarna

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Bankens samlade intäkter uppgick till 18 104 miljoner kronor, mot förväntade 17 647 miljoner.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9 063 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Swedbanks rörelseresultat blev 9 151 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Teleoperatören Telias justerade ebitda-resultat blev 8 378 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026, enligt delårsrapporten.

Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 40,5 procent.

Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront sammanställt, låg på ett justerat ebitda-resultat på 8 286 miljoner kronor med en marginal på 40,3 procent.

Nettoomsättningen blev 20 705 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 20 548 miljoner kronor.

Telia förväntar sig lägre ebitda-tillväxt under tredje kvartalet och högre tillväxt under fjärde kvartalet. Det skriver vd Patrik Hofbauer i rapporten