Delåren: Telia slår förväntningarna
Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.
Swedbank blandar och ger
Swedbanks rörelseresultat blev 9 151 miljoner kronor för det andra kvartalet.
Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9 063 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.
Bankens samlade intäkter uppgick till 18 104 miljoner kronor, mot förväntade 17 647 miljoner.
Telias omsättning över förväntan
Teleoperatören Telias justerade ebitda-resultat blev 8 378 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026, enligt delårsrapporten.
Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 40,5 procent.
Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront sammanställt, låg på ett justerat ebitda-resultat på 8 286 miljoner kronor med en marginal på 40,3 procent.
Nettoomsättningen blev 20 705 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 20 548 miljoner kronor.
Telia förväntar sig lägre ebitda-tillväxt under tredje kvartalet och högre tillväxt under fjärde kvartalet. Det skriver vd Patrik Hofbauer i rapporten
Volvo Cars når inte förväntningarna
Biltillverkaren Volvo Cars redovisar ett rörelseresultat på 0,8 miljarder kronor för det andra kvartalet 2026.
Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1,1 miljarder kronor, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.
Rörelsemarginalen var 1,1 procent, mot väntade 1,3 procent.
Det här är rapportfloden
Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.