Demokraternas framgångar i mellanårsvalet har tänt hoppet om en ny amerikansk klimatpolitisk riktning. Efter att Trumpadministrationen ignorerat inbjudan till klimattoppmötet COP31 har en stor grupp amerikanska delegater – mestadels demokratiska politiker – rest till turkiska Antalya för att delta i diskussionerna.

Gruppen går under namnet ”America is all in” och inkluderar kända namn som Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Minnesotas guvernör Tim Walz. En stor utmaning under mötet kan bli att övertyga andra länder om att USA:s klimatlöften är bestående, skriver Reuters.

– Vi vet att USA förlorade mycket förtroende under den första Trump-administrationen. Vi sa till våra partners att det rörde sig om ett undantag och att det inte skulle hända igen. Sedan valdes Donald Trump en andra gång, påpekar demokraten Yassamin Ansari, ledamot av USA:s representanthus.