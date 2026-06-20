Dödsiffran i Libanon stiger – skyller på varandra

Rök stiger i Libanon efter israeliska attacker.

Antalet döda stiger till 16 i södra Libanon efter nattens attacker, rapporterar AFP. Tolv personer ska ha förts till sjukhus, enligt Libanons civilförsvarsmyndighet.

Den israeliska militären bekräftar att attackerna har ägt rum, men att man har svarat på attacker från Hizbollah.

Hizbollah ska ha skjutit mer än 50 projektiler mot israeliska styrkor under natten, skriver BBC.

Hizbollah menar däremot att det är Israel som är problemet.

– Motståndsrörelsen har full rätt att konfrontera fienden när den attackerar oss, eftersom den är angriparen och ockupanten, säger Hizbollahrepresentanten Hassan Fadlallah skriver TT.