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Räddningsarbetare i La Guaira. (Fernando Vergara /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Dödssiffran stiger efter skalven – över 1 900 döda

Av Adam Lindh
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Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela förra veckan har stigit till 1 943, rapporterar AFP.

Antalet skadade har samtidigt ökat till 10 571.

Myndigheterna uppger också att 6 461 personer har räddats ur rasmassorna.

Jordbävningarna var de kraftigaste i landet på över 100 år. Satellitbilder från Nasa visar att över 58 000 bostäder kan ha skadats i skalven. En av de värst drabbade delstaterna är La Guaira, där hundratals dödsoffer ännu inte har identifierats, skriver TT.

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AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
Antalet räddade uppgår till omkring 20 000 om även de som tagit sig ur rasmassorna på egen hand räknas in
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Hoppet om att hitta överlevare krymper
TT
Satellitbilderna samlades in dagen efter skalven
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaNasaDjur & natur