Dödssiffran stiger efter skalven – över 1 900 döda
Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela förra veckan har stigit till 1 943, rapporterar AFP.
Antalet skadade har samtidigt ökat till 10 571.
Myndigheterna uppger också att 6 461 personer har räddats ur rasmassorna.
Jordbävningarna var de kraftigaste i landet på över 100 år. Satellitbilder från Nasa visar att över 58 000 bostäder kan ha skadats i skalven. En av de värst drabbade delstaterna är La Guaira, där hundratals dödsoffer ännu inte har identifierats, skriver TT.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen