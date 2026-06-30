Dödssiffran stiger efter skalven – över 1 900 döda

Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela förra veckan har stigit till 1 943, rapporterar AFP.

Antalet skadade har samtidigt ökat till 10 571.

Myndigheterna uppger också att 6 461 personer har räddats ur rasmassorna.

Jordbävningarna var de kraftigaste i landet på över 100 år. Satellitbilder från Nasa visar att över 58 000 bostäder kan ha skadats i skalven. En av de värst drabbade delstaterna är La Guaira, där hundratals dödsoffer ännu inte har identifierats, skriver TT.