Dödstalen stiger efter krigets största attack mot Kyiv

Räddningsarbetare utanför en raserad byggnad i Kyiv.

Minst 30 personer har bekräftats döda efter Rysslands massiva attack mot Kyiv natten till torsdag, rapporterar AFP. Över 90 personer skadades, enligt lokala hälsovårdsmyndigheter.

Huvudstaden attackerades med 500 drönare och ett 70-tal robotar. Civil infrastruktur, bostadshus och nödhjälpslager totalförstördes. Stadens borgmästare, Vitalij Klytjko, beskriver anfallet som det värsta som drabbat Kyiv sedan den fullskaliga invasionen.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppgav i ett uttalande på torsdagen att ryska styrkor enbart attackerade militära mål, skriver Kyiv Independent. Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj avfärdar påståendet som lögn.