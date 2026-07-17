Dousa rasar efter uttalande från SD: ”Fokus på etnicitet”

Sverigedemokraternas Ludvig Asplings uttalande om invandrare har fått bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) att rasa, skriver Dagens ETC.

– Återigen blir det fokus på etnicitet, hårfärg, hudfärg och inte det som är väsentligt, säger Dousa.

I en intervju med Dagens ETC tidigare i veckan sa sverigedemokraten att det är för många i befolkningen som ”inte är etniska svenskar” och att det har ”orsakat jättestora problem”.

Dousa menar att fokuset borde ligga på om personerna är en del av det svenska samhället, snarare än deras etnicitet.

Även Romina Pourmokhtari (L) tar avstånd från uttalandet. KD:s Erik Slottner ger Aspling delvis rätt i att kulturella skillnader kan ställa till det med problem, men att man bör vara försiktig med att dela upp människor som etniska svenskar och icke.