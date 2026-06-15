Dubbla känslor när tusentals återvänder hem: ”Israel går inte att lita på”

Libaneser återvänder hem efter att Iran och USA kommit överens om att avsluta kriget.

Tusentals av de 1,2 miljoner libaneser som fördrivits i kriget mellan Israel och milisgruppen Hizbollah har börjat återvända hem, rapporterar Reuters. Det sedan det står klart att fredsavtalet mellan Iran och USA även omfattar ett krigsavslut i Libanon.

Men samtidigt som förväntansfulla vuxna och barn rusar hemåt varnas de av lokala myndigheter eftersom Israel meddelat att de inte kommer att dra tillbaka sina trupper från de södra delarna av landet. Israels försvarsminister Israel Katz uppger också att Libanon inte är en del av överenskommelsen mellan Iran och USA.

Lokala politiker har i ett uttalande bett människor att avvakta med hemfärden tills striderna mellan Iranstödda Hizbollah och Israel har pausats.

Fördrivna Mona Mazeh säger till Reuters att hon inte har några planer på att återvända till sin bostad i Tyr i södra Libanon.

– Det går inte att lita på Israel, förklarar hon.