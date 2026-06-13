Uppgift: Israel planerar att stoppa markinvasionen i Libanon

Israeliska militären IDF förbereder sig för att stoppa markoffensiven i Libanon i kriget mot Hizbollah. Det rapporterar Jerusalem Post med hänvisning till Kan News.

Enligt försvarskällor planerar de israeliska styrkorna att dra ned på sina operationer och upphöra med attacker mot Hizbollahmål för att inte äventyra en möjlig överenskommelse mellan Iran och USA. Israel ska dock behålla sin närvaro i de libanesiska säkerhetszonerna.

Fredsöverenskommelsen uppges innehålla krav på kriget i Libanon ska upphöra. Det råder dock fortfarande stor osäkerhet kring detaljerna i avtalet.