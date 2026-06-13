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Israeliska soldater vid gränsen till Libanon i norra Israel. (Ariel Schalit AP/TT)
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Uppgift: Israel planerar att stoppa markinvasionen i Libanon

Av Alice Hermansson
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Israeliska militären IDF förbereder sig för att stoppa markoffensiven i Libanon i kriget mot Hizbollah. Det rapporterar Jerusalem Post med hänvisning till Kan News.

Enligt försvarskällor planerar de israeliska styrkorna att dra ned på sina operationer och upphöra med attacker mot Hizbollahmål för att inte äventyra en möjlig överenskommelse mellan Iran och USA. Israel ska dock behålla sin närvaro i de libanesiska säkerhetszonerna.

Fredsöverenskommelsen uppges innehålla krav på kriget i Libanon ska upphöra. Det råder dock fortfarande stor osäkerhet kring detaljerna i avtalet.

Libanon och Israel ska diskutera frågan vidare om några veckor
Jerusalem Post
Israel har attackerat flera mål i södra Libanon under helgen (Hebreiska)
www.kan.org.il
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