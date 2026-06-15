Israel om avtalet: Kommer inte att dra oss ur Libanon
Den överenskommelse som är på bordet mellan USA och Iran gäller inte Israel. Det hävdar Itamar Ben-Gvir, Israels minister för inrikes säkerhet, enligt nyhetsbyråer.
”Vi är inte en part i det här avtalet. Det slår inte vakt om vår säkerhet”, skriver han på sociala medier.
Enligt USA och Iran omfattas Libanon av det nya avtalet, något som Israel motsatt sig vid flera tillfällen.
Samtidigt säger landets försvarsminister Israel Katz att man inte kommer att dra sig tillbaka från de områden som man ockuperat i Libanon.
”Om Iran attackerar Israel på grund av situationen i Libanon kommer vi att svara”, säger han i ett uttalande.
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