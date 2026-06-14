Israel flygbombar Beirut som svar på Hizbollah-attacker

En soldat står vid en byggnad i Beirut som träffades av en israelisk flygbombning under förra veckan.

Under söndagsförmiddagen har den israeliska militären genomfört flygbombningar mot den libaneiska huvudstaden Beiruts södra förorter. Det uppger AFP, med hänvisning till ett uttalande från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Attackerna ska ha riktats mot Hizbollah och vara ett svar på att terrorgruppen tidigare på dagen skickade drönare mot israeliskt territorium, skriver AP. Senaste gången Israel bombade Beirut ledde till att Iran attackerade israeliska mål.

Det är i nuläget oklart om några människor har skadats eller dödats i attackerna.