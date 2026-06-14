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En soldat står vid en byggnad i Beirut som träffades av en israelisk flygbombning under förra veckan. (Hassan Ammar/AP/TT)
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Israel flygbombar Beirut som svar på Hizbollah-attacker

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under söndagsförmiddagen har den israeliska militären genomfört flygbombningar mot den libaneiska huvudstaden Beiruts södra förorter. Det uppger AFP, med hänvisning till ett uttalande från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Attackerna ska ha riktats mot Hizbollah och vara ett svar på att terrorgruppen tidigare på dagen skickade drönare mot israeliskt territorium, skriver AP. Senaste gången Israel bombade Beirut ledde till att Iran attackerade israeliska mål.

Det är i nuläget oklart om några människor har skadats eller dödats i attackerna.

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TT
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Israel säger att attackerna riktades mot Hizbollah-mål i Beirut
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