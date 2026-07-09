Dyr bensin slår mot Pepsico – konsumenterna håller igen

Stigande drivmedelspriser ökar inflationstrycket för amerikanska kunder under resten av året. Det bedömer läskjätten Pepsico, vars delårsrapport på torsdagen blev en besvikelse för investerarna, skriver Financial Times.

– Konsumenterna är svagare än vi hade räknat med, och det beror främst på bensinpriserna, säger vd:n Ramon Laguarta under rapportkonferensen.

Bolagets snacksförsäljning som hade tagit fart under det första kvartalet, bromsade in igen i det andra kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent och den justerade vinsten per aktie med 4 procent jämfört med det andra kvartalet i fjol, båda siffror i linje med väntat.

Pepsicos aktie faller trots det över 3 procent på Wall Street.