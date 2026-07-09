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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Rapportfloden

Dyr bensin slår mot Pepsico – konsumenterna håller igen

Av Andreas Victorzon
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Stigande drivmedelspriser ökar inflationstrycket för amerikanska kunder under resten av året. Det bedömer läskjätten Pepsico, vars delårsrapport på torsdagen blev en besvikelse för investerarna, skriver Financial Times.

– Konsumenterna är svagare än vi hade räknat med, och det beror främst på bensinpriserna, säger vd:n Ramon Laguarta under rapportkonferensen.

Bolagets snacksförsäljning som hade tagit fart under det första kvartalet, bromsade in igen i det andra kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent och den justerade vinsten per aktie med 4 procent jämfört med det andra kvartalet i fjol, båda siffror i linje med väntat.

Pepsicos aktie faller trots det över 3 procent på Wall Street.

Pepsicos internationella försäljning kompenserade för svaga USA-siffror
Financial Times  · Ofta betalvägg
Pepsicos aktie har halkat efter på börsen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Pepsicos organiska tillväxt var 2,4 procent
CNBC
Läs Pepsicos delår
pressmeddelande · investor.pepsico.com
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