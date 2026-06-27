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Raserade byggnader i södra Libanon sedda från Israel. (Ariel Schalit /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Efter avtalet: Israel bombar nära gränsen i Libanon

Av Tor Gasslander
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Israel har bombat byn Markaba i Libanon, skriver Al Jazeera. Det är oklart om någon skadats eller dödats.

Under gårdagen skrev de två länderna tillsammans med USA under ett avtal med syfte att få ett slut på konflikten.

De huvudsakliga striderna förs dock mellan Israel och terrorklassade Hizbollah, som inte anser att den libanesiska regeringen har rätt att föra deras talan.

Det nya avtalet är inte ett fredsavtal, utan ett slags färdplan med fred som det slutgiltiga målet. USA:s utrikesminister Marco Rubio beskrev det på fredagskvällen som ”ett första steg”.

Al Jazeera direktrapporterar
live · aje.news
Läs hela avtalet här
www.timesofisrael.com
Israel ska ha gått med på att släppa vissa ockuperade områden i Libanon
NY Times  · Ofta betalvägg

Markaba, drygt en kilometer från gränsen mot Israel

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