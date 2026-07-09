Efter IOK:s ja till Ryssland – friidrotten säger fortsatt nej
Ryska friidrottsförbundet har överklagat Internationella friidrottsförbundets beslut att även fortsatt stänga av landets idrottare från internationella tävlingar till Idrottens skiljedomstol (Cas), rapporterar TT.
I ett pressmeddelande skriver man att avstängningarna ”begränsar de ryska idrottarnas rätt att delta i tävlingar på diskriminerande grunder”.
I fredags skickade Internationella friidrottsförbundet ut ett pressmeddelande om att idrottare från Ryssland och Belarus även fortsättningsvis är avstängda från internationella tävlingar.
I tisdags meddelade Internationella olympiska kommittén (IOK) att ryska idrottare är välkomna att delta i OS från och med tävlingarna i Los Angeles 2028.
Enligt Sky News ledde beskedet till att även Fifa nu ska ”se över” de avstängningar från internationella tävlingar som för närvarande gäller ryska och belarusiska fotbollslag.