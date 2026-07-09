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Till vänster: 800-meterslopp under Diamond league-tävlingarna i Paris den 28 juni i år. Till höger: Rysslands president Vladimir Putin fotograferad i Kreml under onsdagen. (Aurelien Morissard/AP/TT, Gavriil Grigorov/AP/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Efter IOK:s ja till Ryssland – friidrotten säger fortsatt nej

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Ryska friidrottsförbundet har överklagat Internationella friidrottsförbundets beslut att även fortsatt stänga av landets idrottare från internationella tävlingar till Idrottens skiljedomstol (Cas), rapporterar TT.

I ett pressmeddelande skriver man att avstängningarna ”begränsar de ryska idrottarnas rätt att delta i tävlingar på diskriminerande grunder”.

I fredags skickade Internationella friidrottsförbundet ut ett pressmeddelande om att idrottare från Ryssland och Belarus även fortsättningsvis är avstängda från internationella tävlingar.

I tisdags meddelade Internationella olympiska kommittén (IOK) att ryska idrottare är välkomna att delta i OS från och med tävlingarna i Los Angeles 2028.

Enligt Sky News ledde beskedet till att även Fifa nu ska ”se över” de avstängningar från internationella tävlingar som för närvarande gäller ryska och belarusiska fotbollslag.

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Avstängningarna trädde i kraft efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022
TT
Fifa: Är medvetna om IOK:s beslut
Sky News
Internationella friidrottsförbundets uttalande
pressmeddelande · worldathletics.org
Uefa och Fifa kan hamna i konflikt kring Ryssland
www.theguardian.com
Internationella friidrottsförbundet: Vi tänker försvara vårt ställningstagande
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Ryska invasionenOmvärldens svarIOK, Internationella olympiska kommitténFriidrott