En delegation med 19 ledamöter från USA ska resa till Turkiet för att delta i FN:s klimattoppmöte COP31, meddelar den demokratiske ledamoten Sean Casten enligt AFP.

USA deltar inte i förhandlingarna, då Donald Trump dragit sig ur Parisavtalet. Men enligt Casten tjänar USA:s närvaro på mötet en ”viktig diplomatisk funktion”.

– Vi kommer så klart inte vara i majoritet då, men vi kommer att tas emot med förståelse för vad som precis har hänt, säger Casten, och syftar på Demokraternas storseger i mellanårsvalet.