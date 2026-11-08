Frankrikes finanspolitiska situation med budgetunderskott och växande statsskuld är ohållbar och riskerar att leda till en ny eurokris. Det skriver Jan Rydenfelt, som har en examen i nationalekonomi från University of California, i ett inlägg på SvD Debatt.

Frankrike och det franska folket behöver inse hur allvarligt läget är, menar han.

”Man kan inte, som nu, rulla ett växande skuldberg framför sig utan att det en dag briserar”, skriver Rydenfelt.