”Eldmoln” har bildats över Bordeaux – kan sprida branden vidare
Ett så kallat eldmoln har bildats ovanför bränderna utanför Bordeaux i Frankrike, rapporterar Sky News.
Molnen bildas av de kraftiga luftsrömmar uppstår ovanför stora bränder och kan i sin tur skapa både egna vindar och åska. Därmed innebär de också en risk att branden sprider sig till helt nya platser där blixten slår ner.
Gironds guvernör Sophie Brocas sa i helgen att de eldmoln som redan då hade bildats hade fått henne att inse att regionen ”förpassats till en annan dimension”.
Kallas även pyrocumulus, men är inte egentligen en riktig molntyp
Wikipedia (sv)
Pyrocumulus är en inofficiell molntyp som bildas av luft som stiger till följd av en skogsbrand, vulkanisk aktivitet eller industriella utsläpp. En brand skapar flera förutsättningar för bildning av moln, som vattenånga som frigörs vid förbränning av vegetationen, konvektion genom värmen och god tillgång till kondensationskärnor. Pyrocumulusmolnets bas kan vara svår att se på grund av rökplymen, men är vanligen belägen ovanför rökplymens övre delar. Storleken på pyrocumulusmoln varierar, men kan bli så stora att de kan producera nederbörd och i vissa fall släcka åtminstone delar av branden. Pyrocumulus finns där omfattande bränder i skog och mark vanligen förekommer, som exempelvis i Kalifornien, Franska rivieran och sydöstra Australien.
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