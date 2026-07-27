”Eldmoln” har bildats över Bordeaux – kan sprida branden vidare

Över 300 000 har evakuerats till följd av bränderna i Frankrike och Spanien

Ett så kallat eldmoln har bildats ovanför bränderna utanför Bordeaux i Frankrike, rapporterar Sky News.

Molnen bildas av de kraftiga luftsrömmar uppstår ovanför stora bränder och kan i sin tur skapa både egna vindar och åska. Därmed innebär de också en risk att branden sprider sig till helt nya platser där blixten slår ner.

Gironds guvernör Sophie Brocas sa i helgen att de eldmoln som redan då hade bildats hade fått henne att inse att regionen ”förpassats till en annan dimension”.