Emmanuel Macron kallar till krismöte om skogsbränderna

Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte under måndagen med ett flertal ministrar med anledning av skogsbränderna som rasar nära staden Bordeaux, skriver BBC.

Under natten ska inga dramatiska förändringar ha skett men branden är fortfarande inte under kontroll, skriver AFP. En ny värmebölja hotar försvåra arbetet i början av veckan. Hittills har fler än 250 000 människor tvingats evakuerats i södra Frankrike.

Inrikesministern Laurent Nuñez sa under söndagskvällen att det inte går att utesluta att branden når Bordeaux, skriver Bloomberg.

– Vi måste naturligtvis se på situationen med lugn, men också med realism, säger han.