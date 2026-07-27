Finansministern: ”Bränderna är en kalldusch för ekonomin”
Över 13 000 företag har evakuerats på grund av bränderna, säger Frankrikes finansminister Roland Lescure under en pressträff enligt BFM TV.
Han beskriver bränderna runt Bordeaux i sydvästra delen av landet som en rejäl smäll för den lokala ekonomin.
– Det är en kalldusch för en region som verkligen inte behövde det här, säger Lescure enligt Reuters.
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