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Frankrikes finansminister Roland Lescure. Arkivbild. (Omar Havana /AP/TT / AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Finansministern: ”Bränderna är en kalldusch för ekonomin”

Av Andreas Victorzon
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Över 13 000 företag har evakuerats på grund av bränderna, säger Frankrikes finansminister Roland Lescure under en pressträff enligt BFM TV.

Han beskriver bränderna runt Bordeaux i sydvästra delen av landet som en rejäl smäll för den lokala ekonomin.

– Det är en kalldusch för en region som verkligen inte behövde det här, säger Lescure enligt Reuters.

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