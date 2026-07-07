En död efter ukrainska attacker i ryska staden Belgorod

Minst en person har dödats i den ryska staden Belgorod som ligger nära Charkiv efter ukrainska attacker. Det uppger ryska myndigheter, skriver Kyiv Independent.

Robotattackerna ska ha träffat en flygplats och en infrastrukturanläggning i staden, vilket resulterade i bränder. Både el- och vattenförsörjningen i staden ska ha påverkats.

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin ska ett stort antal drönare ha skjutits ner under natten, skriver han på Telegram. Totalt ska det handla om 430 drönare som riktats mot huvudstaden, skriver TT.

Samtidigt ökar antalet döda efter attackerna i Kyiv och Sumy under måndagen till minst 25 enligt ukrainska myndigheter. Ett hundratal uppges vara skadade, skriver Kyiv Post.