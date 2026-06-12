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Protester mot USA i Berlin från 2020. (Kay Nietfeld / AP)
Politik

Enkät: Bara en av tio i Europa litar på USA

Av Daniel Persson
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Européers förtroende för USA har nått nya bottennivåer, visar en opinionsundersökning som en europeisk tankesmedja låtit göra, skriver Le Monde. När européer från 15 EU-länder tillfrågades svarade bara en av tio att de längre ser USA som en allierad. Det är en halvering mot när samma fråga ställdes 2024.

”Europeer räknar inte längre med att USA kommer komma till deras undsättning under Donald Trumps styre”, skriver studiens upphovspersoner Jana Kobzová och Pawel Zerka.

Minst förtroende för USA har fransmän, danskar och spanjorer. Där svarade en fjärdedel till och med att de ser det forna allierade landet som en rival.

Rapporten läggs fram bara dagar innan G7-mötet i Evian och mindre än en månad innan Natotoppmötet i Ankara.

Även anhängare av EU-kritiska partier räknar med att europeiska grannländer sluter upp för dem vid krig
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
USAs aggressioner mot Mellanöstern och Grönland nämns som orsaker
www.theguardian.com
Här kan rapporten läsas i sin helhet
ecfr.eu

Så gjordes mätningen

Undersökningen utfördes av tankesmedjan ECFR under maj månad 2026. Undersökningen omfattar 19 481 svar från 15 europeiska länder: Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike.

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