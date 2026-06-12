Enkät: Bara en av tio i Europa litar på USA

Européers förtroende för USA har nått nya bottennivåer, visar en opinionsundersökning som en europeisk tankesmedja låtit göra, skriver Le Monde. När européer från 15 EU-länder tillfrågades svarade bara en av tio att de längre ser USA som en allierad. Det är en halvering mot när samma fråga ställdes 2024.

”Europeer räknar inte längre med att USA kommer komma till deras undsättning under Donald Trumps styre”, skriver studiens upphovspersoner Jana Kobzová och Pawel Zerka.

Minst förtroende för USA har fransmän, danskar och spanjorer. Där svarade en fjärdedel till och med att de ser det forna allierade landet som en rival.

Rapporten läggs fram bara dagar innan G7-mötet i Evian och mindre än en månad innan Natotoppmötet i Ankara.