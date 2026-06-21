Ericssons avgående vd vill ha ökad svensk invandring

Sverige behöver öka invandringen för att stärka tillväxten, resonerar Ericssons avgående vd Börje Ekholm i en längre intervju med SvD Näringsliv.

– Om det är något som länder som USA, och även Sverige, de facto behöver så är det arbetskraftsinvandring, säger han och efterlyser en återgång till ”mer av ett normalläge”.

Inför höstens val efterlyser han också ett större fokus på arbetsrätten och ser Danmarks reformer på området som rimliga.