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Per Narvinger.
Ericssons framtid

Ericssons nya vd: ”Ett lätt beslut – fick frågan i dag”

Av Aron Sigblad
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Det är ett Ericsson som är i klart bättre form när Per Narvinger tar över som vd än när Börje Ekholm tillträdde. I slutändan var det ett lätt beslut att tacka ja, säger han till DI.

Narvinger uppger att han fått signaler om att han låg bra till inför slutvalet. Men det faktiska beskedet fick han först i dag.

– Styrelsen har uppenbarligen gjort bedömningen att jag är redo och jag tycker att det ska bli fantastiskt roligt, säger han.

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