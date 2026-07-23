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Googles huvudkontor i Kalifornien. (Noah Berger /AP/TT / AP)
Techjättarnas monopolställning

EU ger Google miljardböter

Av Louise Cassemar
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EU bötfäller Google med totalt 890 miljoner euro, motsvarande nästan tio miljarder kronor, för att ha brutit mot konkurrensregler på internet, rapporterar AFP. Den amerikanska sökjätten ska ha brutit mot Förordningen om digitala marknader genom att ha prioriterat sina egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför konkurrenternas erbjudanden. För det får techjätten en bot på 460 miljoner euro.

Den andra boten på 430 miljoner euro får Google för att ha hindrat apputvecklare från att leda konsumenter till billigare erbjudanden utanför sin appbutik Google Play.

Riskerar att öka spänningarna med USA
AFP  · Ofta betalvägg
EU-kommissionen säger att man tar strid för konsumenterna
AP  · Ofta betalvägg
Google kan överklaga beslutet
www.theguardian.com
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