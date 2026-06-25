EU godkänner tullavtalet – klarar Trumps deadline
EU:s medlemsländer har nu slutgiltigt godkänt tullavtalet med USA, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.
Därmed beläggs i praktiken nästan alla EU-varor med 15-procentiga importtullar i USA.
Enligt det avtal som slöts med Donald Trump i juli förra året ska EU ta bort sina tullar på amerikanska industrivaror, medan USA inför 15‑procentiga tullar på de flesta europeiska produkter.
– EU kan svara snabbt och proportionerligt om uppgörelsen inte respekteras eller dess intressen står på spel, säger ordförandelandet Cyperns handelsminister Michael Damianos i ett uttalande.
Därmed klarar EU Trumps deadline som presidenten satt till USA:s nationaldag den 4 juli, konstaterar AFP.
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