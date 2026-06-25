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President Donald Trump och EU-chefen Ursula von der Leyen när de enades om avtalet i juli i fjol. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

EU godkänner tullavtalet – klarar Trumps deadline

Av Andreas Victorzon
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EU:s medlemsländer har nu slutgiltigt godkänt tullavtalet med USA, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Därmed beläggs i praktiken nästan alla EU-varor med 15-procentiga importtullar i USA.

Enligt det avtal som slöts med Donald Trump i juli förra året ska EU ta bort sina tullar på amerikanska industrivaror, medan USA inför 15‑procentiga tullar på de flesta europeiska produkter.

– EU kan svara snabbt och proportionerligt om uppgörelsen inte respekteras eller dess intressen står på spel, säger ordförandelandet Cyperns handelsminister Michael Damianos i ett uttalande.

Därmed klarar EU Trumps deadline som presidenten satt till USA:s nationaldag den 4 juli, konstaterar AFP.

Avtalet har försenats bland annat av missnöje med Trumps krav på Grönland
TT
EU:s tullar på industrivaror från USA slopas helt
AFP  · Ofta betalvägg
EU-kommissionen ger slutgiltigt godkännande av handelsavtalet
pressmeddelande · www.consilium.europa.eu

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