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Investerare på Frankfurtbörsen. (Michael Probst / AP)
Stämningen på börsen

Europeiska techaktier tar rygg på Microns rally

Av Andreas Victorzon
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Europeiska teknikaktier hakar på AI-rallyt efter amerikanska minneschipjätten Microns oväntat starka delårsrapport på onsdagskvällen, noterar Direkt.

Vid 10.40-tiden på torsdagen har det nederländska halvledarbolaget ASML stigit runt 4,5 procent, medan franska ST Microelectronics är upp 4 procent och tyska Infineon lyfter närmare 6 procent.

AI-aktier har tagit stryk den senaste tiden, men enligt Matt Simpson på Stone X letar investerare ”vilken ursäkt som helst för att köpa dippen” så länge inte världsekonomin kraschar.

– Den här veckans ursäkt var Micron, säger han till Reuters.

Micron rusade nära 16 procent i efterhandeln i natt.

Expert: Begränsade utbudet gör minneschip heta lång tid framöver
Direkt  · Ofta betalvägg
Matt Simpson: Krävs inte mycket för att återupprätta investerarnas förtroende
Reuters  · Ofta betalvägg
Asiatiska jättarna Hynix och Samsung hakar på Microns rapportrally
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Minnesjätte lyfter börserna: ”AI-boom här för att stanna”
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Microns rapportkross ett lyft för hela AI-trejden
www.efn.se
Micron slog förväntningarna – aktien rusade 16 procent i efterhandeln
CNBC
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