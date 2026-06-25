Europeiska techaktier tar rygg på Microns rally
Europeiska teknikaktier hakar på AI-rallyt efter amerikanska minneschipjätten Microns oväntat starka delårsrapport på onsdagskvällen, noterar Direkt.
Vid 10.40-tiden på torsdagen har det nederländska halvledarbolaget ASML stigit runt 4,5 procent, medan franska ST Microelectronics är upp 4 procent och tyska Infineon lyfter närmare 6 procent.
AI-aktier har tagit stryk den senaste tiden, men enligt Matt Simpson på Stone X letar investerare ”vilken ursäkt som helst för att köpa dippen” så länge inte världsekonomin kraschar.
– Den här veckans ursäkt var Micron, säger han till Reuters.
Micron rusade nära 16 procent i efterhandeln i natt.
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