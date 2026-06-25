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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Stämningen på börsen

Minnesjätte lyfter börserna: ”AI-boom här för att stanna”

Av Andreas Victorzon
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Den amerikanska minneschipjätten Microns oväntat starka delårsrapport på onsdagskvällen får börserna att jubla. I Asien stiger indexen brett med Hongkong som undantag, samtidigt som terminshandeln i USA pekar mot uppgångar när Wall Street öppnar i eftermiddag.

Även i Sverige ser börsen ut att öppna något högre, enligt förhandeln hos IG Markets.

– Microns rapport påminner investerarna om att den starka utvecklingen för minneschip och den bredare AI-boomen är här för att stanna, säger Betashares investeringsstrateg Hugh Lam till Bloomberg.

Strukturella utbudsbegränsningar för minneschip talar för begränsade kursfall i sektorn under åtminstone nästa år, tillägger han.

Sydkoreas börs rusade under morgonen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Strateg: Micron har påmint investerare att minnes- och AI-rallyt är intakt
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Microns rapportkross ett lyft för hela AI-trejden
www.efn.se
Micron slog förväntningarna – aktien rusade 16 procent i efterhandeln
CNBC
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Stämningen på börsenMicron TechnologyWall StreetArtificiell intelligensAsienSydkorea