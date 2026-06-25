Minnesjätte lyfter börserna: ”AI-boom här för att stanna”
Den amerikanska minneschipjätten Microns oväntat starka delårsrapport på onsdagskvällen får börserna att jubla. I Asien stiger indexen brett med Hongkong som undantag, samtidigt som terminshandeln i USA pekar mot uppgångar när Wall Street öppnar i eftermiddag.
Även i Sverige ser börsen ut att öppna något högre, enligt förhandeln hos IG Markets.
– Microns rapport påminner investerarna om att den starka utvecklingen för minneschip och den bredare AI-boomen är här för att stanna, säger Betashares investeringsstrateg Hugh Lam till Bloomberg.
Strukturella utbudsbegränsningar för minneschip talar för begränsade kursfall i sektorn under åtminstone nästa år, tillägger han.
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