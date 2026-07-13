Experter delade om börsen: ”En ände med förskräckelse”
Investerare tar upptrappningen mellan USA och Iran med en nypa salt. Det konstaterar DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg och Danske Banks Maria Landeborn, enligt DI.
Dels ses Donald Trumps olika utspel som förhandlingstaktik, dels finns en stark tro på rapportsäsongen som precis inletts.
– Vi har inte haft några vinstvarningar, vilket är ett betryggande tecken inför rapporterna, säger Landeborn till tidningen.
Carnegie Fonders investeringschef Simon Blecher är betydligt mer orolig. Han varnar för ”en ände med förskräckelse” och förbereder sig på en AI-krasch, säger han till DI.
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