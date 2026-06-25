Evakuering av Hormuz pausad efter attack mot fartyg

FN:s sjöfartsorganisation IMO uppger att evakueringen av Hormuzsundet pausas efter en attack mot ett fartyg utanför Omans kust. Det rapporterar Reuters.

Fartyget omfattades inte av IMO:s ramverk för evakuering, enligt IMO:s generalsekreterare Arsenio Dominguez. Men evakueringen pausas tillfälligt för att ”bekräfta att nödvändiga säkerhetsgarantier fortsätter att gälla för fartygen på vår evakueringslista och alla i regionen”, säger han i ett uttalande.

Samtidigt säger iranska myndigheter att fartyg som inte använder vad de kallar ”godkända rutter” ut ur sundet inte garanteras säker passage.