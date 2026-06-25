ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Evakuering av Hormuz pausad efter attack mot fartyg

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

FN:s sjöfartsorganisation IMO uppger att evakueringen av Hormuzsundet pausas efter en attack mot ett fartyg utanför Omans kust. Det rapporterar Reuters.

Fartyget omfattades inte av IMO:s ramverk för evakuering, enligt IMO:s generalsekreterare Arsenio Dominguez. Men evakueringen pausas tillfälligt för att ”bekräfta att nödvändiga säkerhetsgarantier fortsätter att gälla för fartygen på vår evakueringslista och alla i regionen”, säger han i ett uttalande.

Samtidigt säger iranska myndigheter att fartyg som inte använder vad de kallar ”godkända rutter” ut ur sundet inte garanteras säker passage.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Initiativet inleddes på tisdagen – fartyg fick lämna sundet via iranska vatten eller omanska vatten under uppsikt av USA
Reuters  · Ofta betalvägg
Irans revolutionsgarde låg bakom attacken, enligt källor
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite Hotels
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetMellanösternOmanIran