Om den rödgröna regeringsbildningen misslyckas och S-ledaren Magdalena Andersson pressas att avgå kommer hon att göra det. Det tror Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap på Södertörns högskola.

– Jag tror inte att hon vill utsätta sig för en offentlig avrättning där hon ska tvingas bort. Hon kommer att föregå det. Dessutom tror jag inte att hon är så sugen på att sitta fyra år till i opposition, säger hon till DN.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte säker på att Andersson tvingas bort. Hon har en mycket stark ställning i partiet och det finns en förståelse för att C:s och V:s röda linjer är svåra att luckra upp, säger han.