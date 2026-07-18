Expert: Brant terräng kan ha skyndat på branden

Brant terräng och en olycklig vindriktning kan ha bidragit till att branden i Drammen spreds så snabbt, säger brandexperten Ruben Dobler Strand till VG.

Han förklarar att eld sprider sig lättare uppåt i terräng än nedåt och att vindbyar på tio meter per sekund kan ha drivit på händelseförloppet. Samtidigt har det varit värmebölja över Norge de senaste dagarna.

– Utomhus är förhållandena ungefär så illa som de kan bli just nu. Träfasaderna på husens södra sidor är så torra som de över huvud taget kan vara.

En fjärde orsak till det snabba förloppet säger han skulle kunna vara bristande brandskydd, men understryker att han inte vet om det gäller här, skriver tidningen.