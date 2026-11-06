Expert: C-draget helt nytt – de spelar ett högt spel
Centerpartiet inledde parallellförhandlingar om regeringsmakten på fredagen genom att publikt kräva sakpolitiska paket från Socialdemokraterna och Moderaterna. Strategin är helt ny för svensk politik, menar statsvetaren Jonas Hinnfors.
– Den här typen av öppen budgivning är en nyhet i regeringsbildningssammanhang, säger han till TT och fortsätter:
– Vi vet inte ännu om det är dumdristigt eller väldigt skickligt av Centern. Det är ett högt spel.
Utöver C-beskedet meddelade Sverigedemokraterna vid lunchtid att man släpper sitt krav på ministerposter. Statsvetaren Jenny Madestam tolkar det som att fredagens turer ökar sannolikheten för att nästa regering är ”Alliansen 2.0”.
– Magdalena Andersson har en väldigt svår ekvation att lösa, säger hon till Aftonbladet.