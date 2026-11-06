Centerpartiet inledde parallellförhandlingar om regeringsmakten på fredagen genom att publikt kräva sakpolitiska paket från Socialdemokraterna och Moderaterna. Strategin är helt ny för svensk politik, menar statsvetaren Jonas Hinnfors.

– Den här typen av öppen budgivning är en nyhet i regeringsbildningssammanhang, säger han till TT och fortsätter:

– Vi vet inte ännu om det är dumdristigt eller väldigt skickligt av Centern. Det är ett högt spel.

Utöver C-beskedet meddelade Sverigedemokraterna vid lunchtid att man släpper sitt krav på ministerposter. Statsvetaren Jenny Madestam tolkar det som att fredagens turer ökar sannolikheten för att nästa regering är ”Alliansen 2.0”.

– Magdalena Andersson har en väldigt svår ekvation att lösa, säger hon till Aftonbladet.