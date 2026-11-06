Att SD kan tolerera Ulf Kristersson som statsminister utan att ingå i regeringen innebär att regeringsbildningens första röda linje har fallit. Det skriver SvD:s Henrik Torehammar i en analys. Beskedet möblerar om spelplanen rejält.

”Nu ökar trycket på Centerpartiet, som haft snuttefilten att högervägen varit utesluten, för då blir Richard Jomshof justitieminister”, skriver Torehammar.

Men kan Centerpartiet tolerera att bli tolererade av Jimmie Åkesson? Den frågan ställer sig Expressens Viktor Barth-Kron.

”Eller föredrar man att fortsätta sitt chicken race mot extraval med Ida Gabrielsson och Nooshi Dadgostar? Om svar anhålles – och det brådskar”, skriver han.

Barth-Kron påpekar också att SD:s besked kan ses som ett tecken på att partiet vill bort från rollen som samarbetsparti och tillbaka till positionen som ”tredje blocket” i svensk politik.

De borgerliga partierna samlar 136 mandat medan S, V och MP har 151 mandat. En borgerlig regering skulle alltså i praktiken vara beroende av SD för att få igenom sin politik, påpekar SVT:s Elisabeth Marmorstein.

– Det är tveksamt om detta räcker för Centerpartiet, som byggt så mycket av sin identitet på att vara emot SD, säger hon.