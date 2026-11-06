Statsminister Ulf Kristersson (M) välkomnar SD:s besked i regeringsfrågan och säger att hans sonderingsuppdrag nu blir lite lättare, rapporterar flera medier.

– Sverigedemokraternas ansvarstagande besked är välkommet och kan möjligen göra det som var mycket svårt något mindre svårt, säger han i en kommentar.

SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade under fredagen att partiet kommer att tolerera en borgerlig regering, även om Sverigedemokraterna inte får sitta i den.

L-ledaren Simona Mohamsson tycker att Jimmie Åkessons besked var ”tydligt”.

”Trots att Magdalena Andersson har firat valsegern med tårta blir öppningarna för en regering till höger allt större”, skriver hon på X.