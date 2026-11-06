Att Sverigedemokraterna släpper kravet om ministerposter och går i opposition förändrar ingenting i regeringsbildningen, säger S-toppen Anders Ygeman till Expressen.

”En regering ledd av Kristersson skulle fortsatt vara helt beroende av Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna”, skriver Ygeman till tidningen.

Ida Gabrielsson, vice partiledare för V, är inne på samma spår. Hon kallar Jimmie Åkessons besked för ”politisk teater”, eftersom en borgerlig regering fortfarande kommer behöva stöd av SD i voteringar.

”Matematiken ligger fast, det går inte att stödja Kristersson om man inte samtidigt accepterar en SD-beroende regering. Det vet Åkesson och därför är dagens besked inte särskilt svårt för honom att ge”, skriver hon på X.