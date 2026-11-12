Ulf Kristerssons chanser att fortsätta vara statsminister ökar, men mycket talar fortfarande emot honom, säger experter som DN har pratat med.

Det som talar för Kristersson och en ny högerregering är att Centerpartiet öppnat för en sådan eftersom Sverigedemokraterna sagt att de kan släppa fram en högerregering de själva inte ingår i. C säger dock nej till att samarbeta med SD och en regering bestående av C, M, KD och L skulle vara helt beroende av stöd från SD. Det säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, till tidningen.

En annan sak som talar emot är att C pekade ut S-ledaren Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat inför valet.

– Det är nog många som har valt att rösta på Centerpartiet just på grund av att det är ett borgerligt parti som har lovat att inte samarbeta med Sverigedemokraterna, säger Möller.