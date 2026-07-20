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Mark Rutte, generalsekreterare för Nato, under ett forum för försvarsindustri inför Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Försvarsboomen

Expert: Natoländer drar sig för att köpa amerikanskt

Av Louise Cassemar
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Saab expanderar inom försvarsindustrin samtidigt som Natoländerna börjat undvika att köpa amerikanskt. Det konstaterar Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan, enligt SVT Nyheter. I Europa har det skett en förändring i attityden till försvarsindustrin, något som gynnar både europeiska små- och storföretag, förklarar Granholm.

Exempelvis Frankrikes president Emmanuel Macron har också varit tydlig med att han vill se en ökad handel med europeiska företag, vilket Granholm tror kan handla om att man inte helt vågar lita på USA.

– Den trenden är synnerligen stark, säger han till SVT.

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