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Teheran 12 juni. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Expert om avtalet: ”Är på riktigt den här gången”

Av Mattias Magnusson
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Donald Trump meddelade att ett avtal var nära på torsdagen, medlaren Pakistan uppger att en slutgiltig text är överenskommen och på fredagskvällen sa Irans utrikesminister Abbas Araghchi på statlig tv att man har vunnit mot USA.

Tolkningen från Fredrik Meiton, chef för Utrikespolitiska institutets Mellanöstern- och Nordafrikaprogram, är att det är ”på riktigt den här gången”.

– Det har till och med ryktats om att ett avtal skrivs på redan på söndag, men det kanske är lite väl optimistiskt, säger Meiton till TV4 Nyheterna.

Även Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, är optimistisk. Men han pekar också på oklarheter i flera frågor och säger till TV4 att han vill se den överenskomna texten först.

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